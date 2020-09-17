Украина 17 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

2020-09-17 08:30 300

 

17 сентября в народном календаре почитается память иконы Божией Матери, которая в христианской культуре была известна как Неопалимая Купина. Она является защитницей от пожаров и огня.

По преданию, Богоматерь явилась Моисею в виде огня, но куст терновника не горел. Купина знаменовала собою непорочное зачатие Богоматерью Христа от Духа Святого. В христианстве же Неопалимая Купина стала прообразом Девы Марии, и православные в этот день молятся иконе Божией Матери, которая носит аналогичное название.

В центре такой иконы изображена Мария с младенцем, и эти образы заключены в восьмиконечная звезду, образованную двумя четырехугольниками – красным и зеленым. Зеленый цвет символизирует саму купину, а красный – огонь. Такая икона была известна еще с середины XVI века, а праздник в честь нее был установлен в следующем столетии.

Икона Неопалимой Купины

Именины сегодня празднуют: Федор, Юлиан.
Народные приметы на 17 сентября

– День выдался ненастным и дождливым – осень будет сухой.

– Большие муравейники в лесу – к сильным морозам зимой.

– Много рябины – к холодной зиме.

– Голуби гнездятся в этот день под крышей – дом не пострадает от огня.

– Заяц в село забежал – к большому огню.

Что можно делать 17 сентября

Сегодня надо помолиться перед иконой "Неопалимая купина". Таким образом можно избежать пожара в доме, а хозяева не пострадают от молнии.

Если случится пожар этот день, надо обойти горящий дом с иконой "Неопалимая Купина".

Что нельзя делать 17 сентября

В этот день нельзя давать милостыню нищим. Считается, что лихорадка принимала вид бабушки и ходила по селам за подаянием. Кто подаст милостыню – то весь год в ее власти будет.

Чтобы не пострадать от пожара, нельзя в этот день говорить, что вы не боитесь огня.

Нельзя в этот день отправляться в гости. Надо постоянно быть дома и оберегать свой дом.

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