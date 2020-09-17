Мир У Навального показали, где нашли отравивший его яд

2020-09-17 14:15 171

 

Отравляющее вещество Новичок было обнаружено на бутылке с водой, из которой Навальный пил еще до вылета из Томска, говорят в ФБК.

Немецкая лаборатория обнаружила следы отравляещего вещества Новичок на бутылке с водой из номера томской гостиницы, где жил Алексей Навальный. Об этом сообщается в его Instagram в четверг, 17 сентября.

"Так называемая бутылка с Новичком, ну, а точнее, обычная пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого отравляющего вещества. Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа", - говорится в сообщении.

Бутылку изъяли члены команды Навального после сообщения о том, что оппозиционеру стало плохо во время полета.

"Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды", - говорится в сообщении.

"Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы Новичка. А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт", - заявляют в ФБК.

Ранее в Германии заявили, что наличие в пробах Навального вещества группы Новичок подтвердили три независимые лаборатории - в Германии, Франции и Швеции.

Напомним, Навальный был госпитализирован без сознания с самолета в России 20 августа. Позже его перевезли в Берлин, где заявили, что он был отравлен веществом из группы Новичок.

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