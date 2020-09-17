Украина В Украине разрешили без аукциона брать в аренду спортивные комплексы и школы

2020-09-17 17:15 237

Сегодня Верховная Рада одобрила аренду спортивных объектов без проведения аукциона при условии сохранения действующего профиля объектов. За соответствующий законопроект №3550 проголосовали 318 депутатов при минимально необходимых 226.

Как сообщает УНН, действие закона распространяется на базы и центры олимпийской и паралимпийской подготовки, государственные и коммунальные спортивные клубы, детско-юношеские спортивные школы, специализированные спортивные интернаты, школы высшего спортивного мастерства, олимпийской подготовки.

Предполагается, что это создаст возможности для эффективной работы учреждений физической культуры и спорта.

Законопроект вносит изменения в ст.48 закона О физической культуре и спорте и в ст. 15 закона Об аренде государственного и коммунального имущества.

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