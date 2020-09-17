Мир Европарламент официально отказался признавать Лукашенко президентом Беларуси

2020-09-17 18:41 171

Депутаты Европарламента 17 сентября приняли резолюцию, в которой отказались признавать Александра Лукашенко президентом Беларуси по окончанию текущего срока полномочий и потребовали жестких санкций против Минска, а также в отношении граждан РФ, "поддерживавших Лукашенко".

В тексте документа говорится, что Европарламент отвергает результаты выборов, состоявшихся в Белоруссии 9 августа и не признает Александра Лукашенко президентом по истечении его нынешнего срока полномочий. Также резолюция содержит призыв к Совету ЕС ввести широкие санкции против всех белорусских лиц, виновных в фальсификации выборов, насилии и репрессиях в Белоруссии; изучить возможность включения в него российских граждан, непосредственно причастных к поддержке режима Лукашенко в Беларуси.

В резолюции отмечается, что Европарламент поддерживает народ Беларуси и его призывы к проведению свободных и честных выборов. Документ призывает немедленно освободить политзаключенных и всех лиц, которые подверглись произвольным задержаниям и находятся сейчас под стражей, а также провести независимое расследование всех случаев пыток и связанной с протестами гибели людей.

Также Европарламент признал Координационный совет оппозиции Белоруссии "временным представителем народа" страны и призвал институты ЕС оказывать ему содействие.

Документ призывает отказаться от финансовой поддержки белорусского режима, в том числе кредитования по линии Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития, одновременно с этим поддерживая правозащитников, активистов и представителей гражданского общества Беларуси. Также в резолюции призывают поддержать граждан страны, обращающихся за убежищем в ЕС.

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