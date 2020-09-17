Мир Еще одна экс-модель обвинила Трампа в сексуальных домогательствах

2020-09-17 22:22 141

Бывшая модель Эми Доррис в интервью The Guardian обвинила президента США Дональда Трампа в сексуальных домогательствах на теннисном турнире US Open 1997 года.

По ее словам, в результате инцидента почувствовала себя "больной" и "оскорбленной".

Эми Доррис утверждала, что Трамп напал на нее возле туалета в своей VIP-ложе на турнире в Нью-Йорке. Трампу было на тот момент 51 год, и он был женат на своей второй жене Марле Мейпл.

"Он схватил меня, и я не могла выбраться. Я не знаю, как это называется, когда язык засовывают в горло. Я вытолкнула его зубами. Возможно, я таким образом могла повредить его язык", — рассказала женщина.

В подтверждение своих слов Доррис предоставила билет на US Open и шесть фотографий, на которых она позирует вместе с Трампом в Нью-Йорке. Ее рассказ подтвердили несколько человек, которым было известно об инциденте.

Экс-модель поделилась, что думала рассказать об инциденте еще в 2016 году, когда несколько женщин выступили с аналогичными обвинениями в адрес тогдашнего кандидата в президенты. Тогда Эми считала, что это может навредить ее семье.

Адвокаты Трампа отрицают факт сексуальных домогательств со стороны Дональда Трампа и отмечают, что в случае его ненадлежащего поведения в VIP-ложе свидетелей было бы множество.

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