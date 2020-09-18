Украина фото Генштаб ВСУ закупает ручки Parker с золотым пером и чеканным узором по 8760 грн

2020-09-18 10:11 327

Генштаб Вооруженных сил Украины закупает подарочные ручки Parker с гравировками и позолотой на 308 тыс. грн.

Как сообщает издание Наши деньги, всего закупается 80 подарочных ручек, из них 58 с гравировкой "От Начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины" в подарочном футляре с эмблемой Генштаба ВСУ с двухлетней гарантией и 22 штуки - с изображением трезубца в футляре.

Самыми дорогими являются 10 ручек Parker Sonnet 17 Matte Black Lacquer GT FP F 84811 с корпусом из лакированной латуни и позолоченной клипсой и золотым пером с чеканным узором по 8760 грн.

Также купили 20 ручек Waterman Perspective Black GT с корпусом из лакированной латуни и позолоченными деталями, в том числе клипсой, по 6870 грн.

Еще 10 латунных ручек Parker IM 17 Black GT FP F 22011 и 10 латунных ручек Parker Urban 17 Muted Black GT RB 30022 закупят по 2940 грн., 10 латунных ручек Parker IM 17 Black GT RB 22022 - по 2340 грн. и 22 стальные ручки Parker Jotter 17 SS GT BP Тризуб 16032-TR3 - по 672 грн.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Россия может вторгнуться в Украину по трем направлениям – Генштаб ВСУ

2019-03-06 17:30 2529

Седьмая волна мобилизации может быть объявлена в 2016 году - Генштаб ВСУ

2015-09-02 18:10 5758

Еще новости в разделе "Украина"

Лечить зараженных коронавирусом будут по-новому - МОЗ Украины изменил протокол

2020-09-18 12:43 219

На Донбассе зафиксировано нарушение режима прекращения огня

2020-09-18 12:15 240

С начала года СБУ открыла более полусотни уголовных дел по статье "госизмена"

2020-09-18 10:39 306

фото Генштаб ВСУ закупает ручки Parker с золотым пером и чеканным узором по 8760 грн

2020-09-18 10:11 327
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Лечить зараженных коронавирусом будут по-новому - МОЗ Украины изменил протокол 2020-09-18 12:43 219
На Донбассе зафиксировано нарушение режима прекращения огня 2020-09-18 12:15 240
С начала года СБУ открыла более полусотни уголовных дел по статье "госизмена" 2020-09-18 10:39 306
фото Генштаб ВСУ закупает ручки Parker с золотым пером и чеканным узором по 8760 грн 2020-09-18 10:11 327

Лента

14:46 Румыния создает мощную систему ПВО - из США прибыли ракетные комплексы Patriot
14:12 В Институте Роберта Коха заявили о бесполезности принудительной вакцинации от коронавируса
13:44 Дональд Трамп выступил категорически против президентских выборов по почте
13:16 Темпы роста числа новых случаев covid-19 в Европе серьезно озадачили ВОЗ
12:43 Лечить зараженных коронавирусом будут по-новому - МОЗ Украины изменил протокол
12:15 На Донбассе зафиксировано нарушение режима прекращения огня
11:42 Киев не станет переписывать Конституцию Украины для статуса Донбасса
11:14 В Украине снизилось суточное число случаев заражения - что происходит в областях
10:39 С начала года СБУ открыла более полусотни уголовных дел по статье "госизмена"
фото 10:11 Генштаб ВСУ закупает ручки Parker с золотым пером и чеканным узором по 8760 грн