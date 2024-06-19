ВОЙНА В Украине Генштаб ВСУ раскрыл реальные данные о ситуации на линии фронта

2024-06-19 14:31

Сегодня на фронте уже произошло 42 боестолкновения. На двух направлениях напряженная ситуация, сообщил Генштаб ВСУ в сводке 19 июня.

Так, на Харьковском направлении враг пытался атаковать вблизи населенного пункта Липцы. Сейчас идет бой в районе Волчанска.

На Купянском направлении продолжаются четыре боя недалеко от Песчаного, Степной Новоселовки и Кругляковки.

На Лиманском направлении враг пять раз атаковал вблизи Грековки, Невского и Тернов. Ситуация там напряженная. Боевые действия продолжаются.

На Краматорском направлении уже произошло девять боестолкновений. Две вражеские атаки отбиты у Нового и Клещиевки. Еще семь боев сейчас продолжаются в районах Калиновки, Нового и Ивановского.

На Покровском направлении враг уже 13 раз пытался прорвать оборону недалеко от Новоалександровки, Калинового, Сокола и Новоселовки Первой. В настоящее время пять боестолкновений продолжаются.

На Кураховском направлении враг пытался атаковать неподалеку от Парасковеевки. Сейчас ситуация напряжена в районе Красногоровки, где продолжаются три боестолкновения.

На Времивском направлении враг пытался штурмовать вблизи Ровнополья. Еще одна атака продолжается у Урожайного.

На Ореховском направлении россияне пытались атаковать в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении враг безуспешно пытался оттеснить наших воинов с левобережной части Днепра.