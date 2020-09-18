Украина На границе Украины и Венгрии километровые очереди - стала известна реальная причина

2020-09-18 09:38 381

Полиция Закарпатской области активизировала помощь тысячам граждан, застрявших в километровых пробках на границе Украины и Венгрии.

Как сообщает Нацполиция, сейчас полицейские Закарпатья круглосуточно дежурят на КПП Лужанка на Береговщине. Там образовались километровые пробки из автомобилей. Чтобы поддержать людей, которые оказались в таких условиях, здесь обустроили пункт выдачи питьевой воды.

При этом правоохранители следят за тем, чтобы не возникало конфликтных ситуаций между теми, кто стоит в очереди.

По данным Генконсульства Венгрии в Ужгороде, длительное ожидание и большие очереди на международных контрольно-пропускных пунктах Чоп – Захонь и Астей – Берегшурань в сторону Венгрии образовались по той причине, что в многочисленных случаях документы граждан Украины и третьих стран не соответствуют требованиям правил противодействия распространению пандемии коронавируса COVID-19.

"К сожалению, каждый седьмой автомобиль из десяти возвращают!.. Право на въезд в Венгрию не распространяется на водителей микроавтобусов, которые не имеют официальных лицензий", – рассказали венгерские дипломаты.

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