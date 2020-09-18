Коронавирус В аэропортах США отменили обязательную проверку прилетающих пассажиров

2020-09-18 21:36 261

Обязательная проверка здоровья для пассажиров из стран эпидемического риска отменена в американских аэропортах с 14 сентября.

Как сообщает издание АвиаНовости со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США, самолеты из Китая, Ирана, шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии должны были приземляться в одном из 15 аэропортов, определенных для проверки состояния здоровья пассажиров.

В США решили отказаться от этой практики, поскольку выявление больных только на основании внешних симптомов оказалось неэффективным. Коронавирус может передаваться от людей, не имеющих симптомы болезни или от тех, у кого симптомы еще не появились.

Новые меры предусматривают добровольное предоставление контактной информации, возможный 14-дневный карантин для прилетевших из зоны риска и тренировку сотрудников пунктов пункта пропуска через границу для того, чтобы они могли выявлять заболевших.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире