Спорт фото + видео Шведский спортсмен побил знаменитый вечный рекорд Сергея Бубки

2020-09-18 22:12 270

На очередном этапе "Бриллиантовой лиги" молодой шведский спортсмен Арман Дюплантис установил новый рекорд по прыжкам с шестом.

Таким образом, Дюплантис побил достижение Сергея Бубки 26-летней давности. В 1994-м олимпийский чемпион Сергей Бубка прыгнул на 6,14 м.

.

"Все постоянно говорили о мировом рекорде, можно сказать, что у меня постоянно был груз на плечах. Я понял, что должен установить этот рекорд, чтобы люди перестали меня о нем спрашивать. Когда я все-таки побил рекорд, то больше чувствовал облегчение, чем радость", -прокомментировал свое достижение Дюплантис.

"Поздравляю Армана с тем, что он побил мой рекорд. Великолепный результат. Счастлив за него и его родителей. Они прекрасные люди. Еще я счастлив за легкую атлетику и спорт в целом, потому что у нас есть такая яркая звезда на годы вперед. Всего ему лучшего и новых высот" – написал в Твиттере Бубка.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще новости в разделе "Спорт"

фото + видео Шведский спортсмен побил знаменитый вечный рекорд Сергея Бубки

2020-09-18 22:12 270

Стали известны все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов

2020-09-17 07:45 858

видео Киевское "Динамо" впервые при Луческу не выиграло, не забило и не пропустило

2020-09-12 14:30 2538

фото Первая ракетка мира Новак Джокович дисквалифицирован - попал мячом в судью

2020-09-07 13:45 3444
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

фото + видео Шведский спортсмен побил знаменитый вечный рекорд Сергея Бубки 2020-09-18 22:12 270
Стали известны все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2020-09-17 07:45 858
видео Киевское "Динамо" впервые при Луческу не выиграло, не забило и не пропустило 2020-09-12 14:30 2538
фото Первая ракетка мира Новак Джокович дисквалифицирован - попал мячом в судью 2020-09-07 13:45 3444

Лента

фото + видео 22:12 Шведский спортсмен побил знаменитый вечный рекорд Сергея Бубки
21:36 В аэропортах США отменили обязательную проверку прилетающих пассажиров
20:34 «Слепое» исследование: Признания участницы испытаний вакцины от коронавируса
19:29 За полтора месяца тишины ОБСЕ выявила 1052 нарушения режима прекращения огня
18:32 В Украине отменили обязанность делать ПЦР-тест на коронавирус после самоизоляции
17:31 YouТube запускает свой аналог TikTok для любителей записывать видео
16:33 Китай создал особую вакцину от коронавируса, которая не дает побочных эффектов
16:25 Когда «ЕС» примет решение по кандидатам по Киевской области?
15:28 Стало известно, как именно будут изменять закон об особом статусе Донбасса
14:46 Румыния создает мощную систему ПВО - из США прибыли ракетные комплексы Patriot