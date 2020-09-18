Спорт фото + видео Шведский спортсмен побил знаменитый вечный рекорд Сергея Бубки

2020-09-18 22:12 270

На очередном этапе "Бриллиантовой лиги" молодой шведский спортсмен Арман Дюплантис установил новый рекорд по прыжкам с шестом.

Таким образом, Дюплантис побил достижение Сергея Бубки 26-летней давности. В 1994-м олимпийский чемпион Сергей Бубка прыгнул на 6,14 м.

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"Все постоянно говорили о мировом рекорде, можно сказать, что у меня постоянно был груз на плечах. Я понял, что должен установить этот рекорд, чтобы люди перестали меня о нем спрашивать. Когда я все-таки побил рекорд, то больше чувствовал облегчение, чем радость", -прокомментировал свое достижение Дюплантис.

"Поздравляю Армана с тем, что он побил мой рекорд. Великолепный результат. Счастлив за него и его родителей. Они прекрасные люди. Еще я счастлив за легкую атлетику и спорт в целом, потому что у нас есть такая яркая звезда на годы вперед. Всего ему лучшего и новых высот" – написал в Твиттере Бубка.

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