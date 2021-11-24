Спорт Криштиану Роналду в матче против Вильярреала установил новый рекорд

2021-11-24 14:47

Очередное достижение покорилось португальцу в пятом туре группового раунда. В этот раз его Манчестер Юнайтед гостил в Испании у Вильярреала и победил 2:0.

Первый гол в матче, который стал победным, забил именно звездный форвард "красных дьяволов", чем установил очередной рекорд.

Как сообщает ESPN Stats & Info, португальский форвард стал первым, кто кто смог забить три победных гола в одном турнире в последние 15 минут поединка.

Напомним, ранее в группе португалец забил на 90+5 минуте домашнего поединка тому же Вильярреалу (3:2). Также на Олд Траффорд на 81 минуте пострадала Аталанта (3:2). В гостевом матче против "желтой субмарины" Роналду забил на 78 минуте. Отметим, во всех других матчах Манчестер Юнайтед победить так и не смог.