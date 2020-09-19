Украина ПФУ предупредил украинцев о доплатах к пенсиям, кто получит больше денег: "Ежемесячно..."

2020-09-19 10:00 366

 

Стало известно, кто из украинских пенсионеров может рассчитывать на новую доплату к выплатам

Об этом информирует пресс-служба ПФУ.

Так, в Пенсионном фонде анонсировали доплаты до 400 гривен украинцам в возрасте от 75 до 80 лет. Известно, что надбавки к пенсиям начнут выплачивать уже с 1 июля 2021 года.

“16 сентября Кабинет Министров Украины принял постановление “Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году и в дальнейшем”. С 1 июля 2021 г. пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет будет установлена ​​ежемесячная компенсационная выплата в размере до 400 гривен”, – подчеркнули в пресс-службе.

Не стоит забывать, что пенсионеры в возрасте от 80 лет получают ежемесячную надбавку в размере 500 гривен к своим выплатам. 

А с 2022 года Кабинет министров планирует увеличить  компенсационные выплаты пенсионерам, которым исполнилось 75 лет и более и 80 лет и старше на показатель индексации пенсий.

Ранее мы рассказывали, что украинцы могут остаться без повышенных пенсий.

 Сегодня дефицит в ПФУ и часть выплат уже финансируется за счет государственного бюджета. Крест на повышении также может поставить тот факт, что в стране пенсионеров больше, чем официально работающих.

Проблему с повышением пенсий можно исправить с помощью пенсионной реформы, в рамках которой накопительные выплаты вытеснят нынешние солидарные.

А больше всех пострадают украинцы, которые официально не работали в 90-ых, из-за чего потеряли страховой стаж.

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