Украина В Украине хотят сократить субсидии

2020-09-20 12:30 414

 

Сокращение расходов на предоставление субсидий в проекте бюджета на следующий год сделано из-за планов по повышению минимальной заработной платы.

Об этом рассказал глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко.

"Субсидии рассчитываются в соответствии с возможностями граждан их получать. Мы сейчас существенно увеличиваем размер прожиточного минимума, минимальной зарплаты. В условиях, когда цены на энергоносители являются достаточно низкими… будет экономия субсидий. Это расчеты", — объяснил он.

В бюджете на этот год на выплату субсидий гражданам Украины предусмотрено 39,330 млрд. грн. В следующем году планируют выделить 36,608 млрд. грн., то есть на 2,722 млрд. грн. меньше.

В августе средний показатель субсидии вырос на 7 грн., до 279,8 грн.

Всего за месяц субсидии были предоставлены 2,947 млн. домохозяйств. Было выплачено 417,02 млн. грн.

Наиболее высокая средняя субсидия в прошлом месяце была в столице (488,21 грн.), самая низкая — в Закарпатской области (149,42 грн.).

Напомним, ранее мы писали, что в 2021 году уменьшат объем финансирования субсидий на оплату коммунальных услуг, но увеличат расходы на содержание силовых органов (МВД, СБУ, ГБР), аппарата ВР и Офиса президента.

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