Украина Проверка водительских прав: как посмотреть на документы онлайн

2020-09-20 14:30 312

В Украине появился новый электронный сервис для проверки водительских удостоверений. С его помощью по серии и номеру прав можно самостоятельно проверить, выдавался ли документ, а также увидеть все открытые категории.

Об этом сообщили в пресс-службе сервисного центра МВД

Как сказано в сообщении, новый сервис будет полезным, в частности, для представителей других государств, которым необходимо проверить информацию о выдаче водительского удостоверения в Украине. В Румынии, Польши, Венгрии, Германии и Италии эта онлайн база данных упростит обмен украинского водительского удостоверения на национальные.

Кроме того, на предприятиях при найме водителя на работу или при сдаче автомобиля в аренду можно будет без труда проверить удостоверение, не обращаясь в правоохранительные органы.

Правда, нужно учесть, что сервис не показывает информацию о водительские удостоверения, выданные до 2013 года.

"Функция легка в использовании. Достаточно лишь ввести серию (три буквы) и шестизначный номер удостоверения водителя в соответствующие поля. Если такие данные есть в Едином государственном реестре МВД, на экране появится вся информация, указанная на бланке удостоверения, кроме личных данных", - рассказали подробности в пресс-службе сервисного центра.

Услугами проверки онлайн водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспорта можно воспользоваться на сайте Главного сервисного центра МВД.

Кстати, на сайте работает аналогичный функционал проверки свидетельства о регистрации транспортного средства.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире