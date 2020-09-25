Мир Еврокомиссия вводит жесткий контроль за Facebook, Google, Amazon и Аpple

2020-09-25 18:34 765

Еврокомиссия усилит контроль за крупными мировыми цифровыми компаниями Аpple, Google, Amazon и Facebook.

Как сообщает Financial Times, контроль необходим для защиты потребителей и менее крупных конкурентов цифровых компаний. Новые правила планируют разработать до конца года.

Брюссель рассматривает введение системы рейтингов, при помощи которой заинтересованные стороны могли бы оценивать соблюдение цифровыми компаниями налоговых требований, а также скорость, с которой они удаляют незаконный контент.

Напомним, что исследования социальной сети Facebook выявили большое количество страниц с фейками о коронавирусе, поэтому ее признали опасной во время пандемии. Затем Facebook сообщил об удалении ряда учетных записей, связанных с российским "Агентством интернет-исследований", известным как "фабрика троллей".

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