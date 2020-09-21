Украина Будем отдыхать больше: в октябре украинцев ожидают дополнительные выходные

2020-09-21 21:30 195

Украинцев порадовали выходными. Стало известно сколько дней будем отдыхать в следующем месяце, пишет ukrainianwall.

В октябре жители страны смогут получить дополнительный выходной день. Как стало известно, 14 октября наша страна отмечает День защитника Украины и именно в этот день законом предусмотрен официальный выходной день. Праздник не переносится на выходной, в связи с чем отдыхать украинцы будут посреди рабочей недели.

Кроме того, в этот день все православные отмечают огромный праздник — Покров Пресвятой Богородицы. Верующие направляются в храм и молятся.

Не обошли приятные сюрпризы стороной и школьников. Как оказалось, они тоже получат дополнительные выходные. Осенние каникулы в Украине стартуют с 26 октября и продолжаться до первого ноября. Кроме того возможны и дополнительные каникулы в связи с местными выборами, что состоятся двадцать пятого октября.

Стоит отметить, что двадцать пятого октября, текущего года в нашей стране будут переводить часы на зимнее время, то есть на один час назад. Это навеивает мысли о скором приходе зимы, холодов, но вместе с тем и множества праздников.

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