Украина В 2021 году в Украине поднимут тариф для семейных врачей

2020-09-22 14:43 375

Со следующего года в Украине вырастет тариф для семейных врачей на первичную медпомощь.

"За каждую заключенную декларацию уплачивается сумма - в этом году она составляет 600 грн, в следующем году она будет составлять 710 грн. Мы повысили тариф. Он не повышался два года", - сообщил сегодня глава МОЗ Максим Степанов.

Также по его словам, кроме количества пациентов у этого семейного врача, еще индивидуальные особенности пациентов.

"Может быть, что они в подавляющем большинстве с гипертонической болезнью, сахарным диабетом. Или семейный врач работает в горных районах. Все эти особенности мы закладывали в расчет финансирования за первичную помощь через соответствующие коэффициенты", - пояснил Степанов.

Также будут введены коэффициенты качества первичной медицинской помощи.

"Например, вопрос иммунизации. Врач должен проводить вакцинизацию среди пациентов, с кем у него заключен договор. Мы заложили дополнительную сумму денег за ведение пациентов амбулаторно, больных туберкулезом", - сообщил министр.

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