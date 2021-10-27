Украина Венедиктова рассказала о расследовании дел экс-министра здравоохранения Максима Степанова

2021-10-27 08:38

В отношении бывшего главы министерства здравоохранения Украины Максима Степанова Генпрокуратура расследует ряд дел. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире TV.

По ее словам, таких дел достаточно много.

"Прокуратура уже давно начала расследование. Но мы не можем говорить эмоциями. Мы можем говорить конкретными доказанными фактами и доказательствами, которые в суде "выстоят", - подчеркнула Венедиктова.

Генпрокурор отметила: "Я никого никогда не защищаю. А всегда разговариваю со всеми как прокурор, а не как человек, который может себе позволять политические речи".

Глава ГПУ отметила, когда расследования завершатся, сразу же будут подписаны подозрения.

"В этом случае никто никого не покрывает", - отметила Генпрокурор. И добавила: "Никто не забыт и ничто не забыто".