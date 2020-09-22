Украина Солнце и +28 градусов. В Украину придет настоящая летняя жара и останется до воскресенья

2020-09-22 21:30 423

 

В среду, 23 сентября, антициклон принесет в Украину сухую, солнечную и теплую погоду. Днем температура воздуха будет колебаться от +22 до +28 градусов. А дождей в Украине не стоит ждать раньше воскресенья. Об этом на своей странице в соцсети написала синоптик Наталья Диденко.

"Не забывайте, что ночью ходят, скучают, цепляются к водителям туманы. В Киеве завтра то, что и сегодня - солнце и +25 градусов. Ближайшие дожди придут в воскресенье", - написала Наталья Диденко.

Также синоптик напомнила, что сегодня - день осеннего равноденствия, и световой день будет становиться все короче.

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В Украине введут новые требования к велосипедистам: что нужно знать 2020-09-22 20:30 627
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