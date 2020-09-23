Украина На медпомощь при родах в Украине выделят больше денег - Минздрав

2020-09-23 18:00 201

В Министерстве здравоохранения с 2021 года собираются увеличить финансирование медпомощи при родах и уточняют, что за пять месяцев действия Программы медицинских гарантий бесплатную помощь получили 110 440 рожениц. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

"В следующем году НСЗУ предлагает... увеличить тариф на предоставление такой помощи. К тому же НСЗУ планирует платить по повышенному коэффициенту заведениям, которые могут обеспечить предоставление комплексных услуг беременной и новорожденному, то есть имеют договор как на оказание медицинской помощи при родах, так и медицинской помощи новорожденным", - говорится в сообщении.

Что входит в бесплатный пакет помощи при родах:

мониторинг состояния беременной, роженицы и новорожденного (в том числе лабораторно-инструментальные обследования, консультации врачей других специальностей в случае необходимости);

медпомощь при физиологических родах, предоставляемая дежурной акушерской бригадой;

медпомощь при осложненных родах и кесаревом сечении;

медпомощь при осложненных родах и кесаревом сечении; снижение болевых ощущений у женщины во время родов, в частности эпидуральная анестезия, стабилизация состояния ребенка после рождения;

вакцинация новорожденного в соответствии с Календарем профилактических прививок;

лекарственные средства из Нацперечня и расходные материалы, а также закупаемые Минздравом лекарства и питание во время пребывания в стационаре.

"Роды с дежурной акушерской бригадой являются для пациентки бесплатными. Если же она хочет рожать у конкретного врача, то только в таком случае в учреждении может быть установлена ​​дополнительная официальная оплата, которую пациентка должна внести в кассу", - говорится в сообщении.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире