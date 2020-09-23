Украина Кабмин утвердил количество призывников на осенний период

2020-09-23 19:30 51

Кабинет министров Украины утвердил более 13,5 тыс граждан для призыва в октябре-декабре 2020 года, выплата помощи призывнику составит более 4,2 тыс. грн. Об этом написал в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

“Кабмин утвердил численность граждан, подлежащих призыву в октябре — декабре 2020 года и объем расходов для его проведения. Всего на призыв потратят 58312054,1 грн. Объем расходов на одного призывника составляет 4 297,13 грн. Из них 4204 грн — выплата помощи призывнику, а 93,13 грн — для подготовки и проведения призыва”, - написал Гончаренко.

Так, нардеп предоставил информацию, что всего подлежат отправке в войска 13 570 человек, из них в ВСУ 7500 граждан, в Нацгвардию 4970 человек, Госпогранслужбу500 человек, а Госспецтрансслужбу 600 человек.

Напомним, в столице начинается очередной призыв на срочную военную службу. Для улучшения организации и проведения призыва создано Киевскую городскую комиссию по проведению очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу в октябре — декабре 2020 года.

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