Украина Синоптики рассказали, когда в Украину вернутся дожди

2020-09-23 21:00 306

В Украине уже к концу этой недели ожидаются дожди.

Об этом свидетельствуют данные Погода Униан.

Согласно прогнозу, в воскресенье, 27 сентября, в северных и центральных областях ожидаются осадки.

Так, дожди пройдут в Волынской, Ривненской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и в Киевской областях.

Кроме того, в Хмельницкой области возможны грозы.

В понедельник, 28 сентября, незначительные осадки ожидаются в Черниговской, Киевской, Житомирской и Винницкой областях.

Также, согласно прогнозу, 29 и 30 сентября осадки ожидаются в западных регионах, Киевской и Черниговской областях.

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