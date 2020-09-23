Украина Синоптики рассказали, когда в Украину вернутся дожди

2020-09-23 21:00 306

 

В Украине уже к концу этой недели ожидаются дожди.

Об этом свидетельствуют данные Погода Униан.

Согласно прогнозу, в воскресенье, 27 сентября, в северных и центральных областях ожидаются осадки.

Так, дожди пройдут в Волынской, Ривненской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и в Киевской областях.

Кроме того, в Хмельницкой области возможны грозы.

В понедельник, 28 сентября, незначительные осадки ожидаются в Черниговской, Киевской, Житомирской и Винницкой областях.

Также, согласно прогнозу, 29 и 30 сентября осадки ожидаются в западных регионах, Киевской и Черниговской областях.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Неожиданно! В Украине могут принять закон о двойном гражданстве

2020-09-23 20:30 324

На медпомощь при родах в Украине выделят больше денег - Минздрав

2020-09-23 18:00 411

Разумков признался, что Рада не успеет принять закон о Киеве до выборов

2020-09-23 14:12 465

В Украине резко возросло число новых случаев заражения - где сегодня опасно

2020-09-23 11:42 540

Еще новости в разделе "Украина"

Правительство создало Украинский центр транспланткоординации

2020-09-23 21:30 246

Синоптики рассказали, когда в Украину вернутся дожди

2020-09-23 21:00 306

Платежи карточками по-новому, НБУ уготовил жесткий закон: когда заработает и что радикально изменится

2020-09-23 20:00 627

Кабмин утвердил количество призывников на осенний период

2020-09-23 19:30 339
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Правительство создало Украинский центр транспланткоординации 2020-09-23 21:30 246
Синоптики рассказали, когда в Украину вернутся дожди 2020-09-23 21:00 306
Платежи карточками по-новому, НБУ уготовил жесткий закон: когда заработает и что радикально изменится 2020-09-23 20:00 627
Кабмин утвердил количество призывников на осенний период 2020-09-23 19:30 339

Лента

22:00 Украина хочет от ЕС четкую, ясно сформулированную перспективу членства – Зеленский
21:30 Правительство создало Украинский центр транспланткоординации
21:00 Синоптики рассказали, когда в Украину вернутся дожди
20:30 Неожиданно! В Украине могут принять закон о двойном гражданстве
20:00 Платежи карточками по-новому, НБУ уготовил жесткий закон: когда заработает и что радикально изменится
19:30 Кабмин утвердил количество призывников на осенний период
19:00 Минздрав резко повышает тарифы, кого коснется и как изменятся суммы: "В 2,5 раза больше за..."
18:53 Эксперты оценили включение Николая Тищенко в ТКГ по Донбассу
18:30 "Лукашенко ушел на пенсию". Тихановская объявила себя единственным лидером Беларуси
18:00 На медпомощь при родах в Украине выделят больше денег - Минздрав