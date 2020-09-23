Синоптики рассказали, когда в Украину вернутся дожди

В Украине уже к концу этой недели ожидаются дожди.
Об этом свидетельствуют данные Погода Униан.
Согласно прогнозу, в воскресенье, 27 сентября, в северных и центральных областях ожидаются осадки.
Так, дожди пройдут в Волынской, Ривненской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и в Киевской областях.
Кроме того, в Хмельницкой области возможны грозы.
В понедельник, 28 сентября, незначительные осадки ожидаются в Черниговской, Киевской, Житомирской и Винницкой областях.
Также, согласно прогнозу, 29 и 30 сентября осадки ожидаются в западных регионах, Киевской и Черниговской областях.
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