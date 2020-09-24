Мир В список стран, которые не признали Лукашенко легитимным, вошла Великобритания

2020-09-24 15:45 291

Великобритания и Евросоюз не признают Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Соответствующие заявления были сделаны в четверг, 24 сентября.

В МИД Британии заявили, что тайная инаугурация белорусского лидера в Минске еще больше подрывает его репутацию на мировой арене и внутри страны. Об этом сообщил глава МИД Великобритании Доминик Рааб в Twitter.

В свою очередь в ЕС также не признали легитимность Лукашенко и призвали к проведению новых свободных выборов в Беларуси под наблюдением ОБСЕ.

Ранее, ряд государств (Литва, Латвия, Эстония, Словакия, Германия, Канада, Польша и США) отказались признавать Лукашенко как легитимного президента.

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