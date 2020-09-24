Мир Лукашенко с инаугурацией поздравил только президент. Это не Путин

2020-09-24 17:00 252

 

Президента Беларуси Александра Лукашенко со вступлением в должность главы республики, после проведения тайной инаугурации, поздравил только лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Соответствующее сообщение появилось на сайте туркменского государственного информационного агентства Turkmenistan Today.

"Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил Александру Лукашенко поздравление с вступлением в должность Президента Республики Беларусь. В своем послании Президент Туркменистана пожелал народу Беларуси мира, дальнейшего прогресса и процветания", - говорится в сообщении.

При этом на сайте Лукашенко, ровно как и на ресурсах белорусского информагентства БЕЛТА, нет информации о поздравлении.

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