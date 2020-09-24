Украина Кабмин в несколько раз повышает штрафы для украинцев, кому придется платить: "До 10 тысяч гривен за..."

2020-09-24 21:00 438

Кабмин предложил в несколько раз увеличить для украинцев штрафы за нарушение пожарной безопасности

Чиновники посчитали действующие санкции слишком мягкими и подготовили новый законопроект. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал детали в ходе заседания правительства.

Сейчас штраф за нарушение норм пожарной безопасности составляет от 2 до 10 необлагаемых налогом минимумов доходов, максимальный размер - 170 гривен. Кабмин предлагает увеличить сумму до 30-100 минимумов, то есть от 510 до 10 тысяч гривен. Речь идет о требованиях техногенной и пожарной безопасности, препятствовании работе аварийно-спасательных служб, а также использовании противопожарной спецтехники и средств тушения огня не по назначению.

Денис Шмыгал отметил, что халатное отношение к мерам безопасности приводит к пожаром, которые несут большие убытки и угрожают жизням людей. По его мнению, за такие действия в Украине наказывают слишком слабо.

"Путем установления штрафов, мы предлагаем изменить эту ситуацию. Их необходимо увеличить в разы: мы предлагаем от 510 до 10 тысяч гривен", - заявил премьер.

В Верховной Раде уже рассматривают законопроект, который будет регулировать "скручивание" пробега на авто. Согласно документу, за такое мошенничество украинцев будут штрафовать на сумму до 34 тысяч гривен.

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