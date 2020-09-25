Украина Миграционная служба прекратила прием граждан из-за вспышки коронавируса

2020-09-25 12:16 318

Аппарат Миграционной службы прекратил прием граждан из-за обнаружения коронавируса в работников ГМС.

Как указано в сообщении ГМС в Facebook, из-за вспышки заболевания ведомство не будет принимать граждан и ограничило доступ в помещение по адресу Владимирская, 9 в Киеве.

“В аппарате Миграционной службы прекращен прием граждан, а также ограничен доступ в помещение по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 9. Проводятся дезинфикационные меры”, - говорится в сообщении.

В то же время, на сайте Миграционной службы уточняется, что граждане могут обратиться в миграционную службу в онлайн-режиме или направить обращение с помощью почтовой связи. Для дистанционных услуг нужно зайти на официальный сайт ГМС и воспользоваться сервером "Приемная электронных обращений".

Напомним, активнее всего прирост новых больных идет в Днепропетровской, Тернопольской и Харьковской областях, а также в Киеве.

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Миграционная служба прекратила прием граждан из-за вспышки коронавируса 2020-09-25 12:16 318
Арестованный судом нардеп Юрченко уже вышел на свободу 2020-09-25 11:40 318
Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - свежие данные штаба 2020-09-25 10:11 375
В Киеве постоят первый аэродром для всех типов беспилотников 2020-09-25 09:38 741

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