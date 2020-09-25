Курьезы Племянница Дональда Трампа подала на него в Верховный суд - требует денег

2020-09-25 14:14 249

Племянница Дональда Трампа, дочь его старшего брата Фреда Мэри Трамп подала в Верховный суд штата Нью-Йорк иск, в котором обвинила дядю в похищении десятков миллионов долларов.

Как сообщает New York Times, Мэри Трамп, обвиняет Дональда Трампа, его сестру Мэриэнн и их покойного уже брата Роберта в мошенничестве, в результате которого она и ее брат Фред лишились части состояния, оставленного им отцом, а также не получили доли в наследстве деда.

В иске указывается, что после смерти в 1981 году отца Мэри его братья Дональд и Роберт, а также сестра Мэриэнн стали опекунами 16-летней девушки, но вместо того, чтобы заботиться о ее интересах, создали целую схему для “выкачивания средств, сокрытия их хищения и введения ее в заблуждение относительно истинной их ценности”.

В 1999 году умер отец Трампа и дед Мэри Фред Трамп, после чего истицу, как она утверждает, вынудили подписать соглашение, лишив “десятков миллионов долларов или даже больше”.

“Мошенничество было не просто семейным делом - это был их образ жизни”, - говорится в иске о действиях Дональда Трампа, его брата и сестры.

Ранее племянница президента США Дональда Трампа Мэри Трамп в своей новой книге выступила с утверждением, что американский лидер из-за негативного влияния семьи лишен способности сопереживать другим людям.

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