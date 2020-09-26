Украина В каких случаях у украинцев могут высчитать половину пенсии: пояснение от ПФУ

2020-09-26 13:00 387

 

В некоторых случаях у украинцев могут отчислить 50% от общей суммы пенсии.

Об этом сообщают на Facebook-странице официального издания ПФУ "Пенсионный курьер".

Такое решение может быть принято в установленном законом порядке на основании судебных решений, определений, постановлений и приговоров (относительно имущественных взысканий), исполнительных надписей нотариусов и других решений и постановлений.

В некоторых случаях часть пенсии, но не более 50%, может быть высчитана на содержание членов семьи (алименты), на возмещение пенсионером вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также в связи со смертью пострадавшего, на возврат переплаченных сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях.

Во всех других видах взысканий может быть удержано не более 20% от пенсии.

Как сообщал "Апостроф", для определения возможного размера пенсии по возрасту, который можно подсчитать в онлайн-сервисе, используется формула, по которой за каждый год стажа насчитывается 1% расчетного заработка.

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