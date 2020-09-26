Украина Отопительный сезон: как изменятся тарифы для населения

2020-09-26 13:30 315

 

Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» установила цену на природный газ для бытовых клиентов в сентябре 2020 году на уровне 4,70 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости доставки. Координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ ГС «Опора» Татьяна Бойко отметила, что в нынешнем отопительном сезоне тарифы расти не будут из-за местных выборов, но в будущем их следует пересмотреть соответствии с реальной ситуацией на рынке, передает «Слово и дело».

«В платежках за газ есть стабильная плата, она была установлена ​​в июле этого года. Я считаю, что ее надо увеличивать, но пока нет об этом разговоров. Пока что тариф остается без изменений. У нас уже есть рынок. Люди могут выбирать себе поставщиков. Вероятно, что последующие месяцы будет небольшое повышение. Это сезонный рост», - сказала Бойко.

Бойко добавила, что в дальнейшем будет происходить сезонный рост цен, однако пересмотра тарифов не будет.

«Далее, что волнует людей - это плата за электроэнергию. Ее давно нужно увеличивать, потому что нужно понимать, что тариф для населения не покрывает даже стоимости доставки товара, а за сам товар, значит, уже платят другие субъекты рынка. И это - неправильно. Но политической воли на это нет, потому что это избирательный год, и скорее всего тарифы для населения на электроэнергию еще некоторое время будут оставаться неизменными из-за выборов», - пояснила она.

По мнению Бойко, из-за несоответствия тарифов реальным условиям, теряется инфраструктура теплосетей.

«О тарифах на тепло - по объективным причинам, из-за того, что растет цена на газ, также требуют увеличения. Нам давно необходимо проводить ремонт теплосетей, и это в тарифе не заложено, конечно. Поэтому, в случае повышения, это отразится на тарифах на горячую воду. Опять же - политическая воля. И основной фактор здесь - это выборы осенью. Кроме того, это определенный регуляторный период. Очевидно, что тарифы требуют пересмотра, но вряд ли это произойдет в ближайшее время», - пояснила эксперт.

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