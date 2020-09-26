Украина Разбор конструкции самолета и "черных ящиков": что происходит в Чугуеве

2020-09-26 11:23 420



Согласно плану, самолёт должен был сделать до 10 взлетов и посадок по 15 минут

Министр обороны Андрей Таран заявил, что на месте крушения военного самолета АН-26 под Харьковом спасателями продолжаются разбор конструкций самолета и поиск "чёрных ящиков". Об этом он сообщил в ходе брифинга на месте трагедии в субботу, 26 сентября.

В Министерстве отметили, что экипаж самолета выполнял штатный полёт по обучению курсантов штурманскому делу. У командира корабля было около 800 часов налета.

Указано, что, согласно плану, самолёт должен был сделать до 10 взлетов и посадок по 15 минут, отрабатывая стандартную процедуру обучения. После каждой посадки самолёт осматривался техническими специалистами и взлетал снова.

Около 20:38 командир корабля сообщил диспетчеру про неполадки с левым двигателем, но в целом он был спокоен и готовился сажать самолёт на одном двигателе, что предусмотрено техническими регламентами.

"Видимость была ясной. Ветер минимальный. Пилот, майор Богдан Кишеня сотни раз делал заход на посадку на родной для него аэродром в Чугуеве. Через 8-9 минут командир корабля сказал диспетчеру, что готов к посадке. Через минуту-две самолёт пропал с радаров, рухнул на землю и загорелся", - сказал Таран.

По словам министра, спасатели продолжают разбор черных ящиков. Только после их расшифровки можно будет более точно говорить о том, что произошло с АН-26.

На место трагедии в Чугуев также вылетели вице-премьер Олег Уруский, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, министр МВД Арсен Аваков и глава ГосЧС Николай Чечеткин. Президент Владимир Зеленский также вчера заявил, что намерен сегодня прибыть в Харьков.

Ранее сообщалось, что утром 26 сентября спасатели нашли тело еще одного курсанта, погибшего в авиакатастрофе под Чугуевом.

Вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. Очевидцы сообщали, что упал самолет. В сети было обнародовано видео.

Местные СМИ, ссылаясь на свой источник в Министерстве обороны Украины, где подтвердили инцидент, говорят, что катастрофа произошла около 20:45, вблизи города Чугуев.

Указано, что на борту находились 28 человек, подтверждена гибель 22, двое в тяжелом состоянии в больнице.

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