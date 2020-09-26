Украина Крушение военного самолета Ан-26. Зеленский объявил 26 сентября днем траура

2020-09-26 13:15 327

Сегодня в стране отменили все развлекательно-концертные мероприятия

Президент Владимир Зеленский подписал указ об объявлении в Украине дня траура 26 сентября. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"В связи с трагедией, которая произошла в результате катастрофы военного самолета Ан-26 во время плановых учебных полетов 25 сентября и привела к гибели военнослужащих Воздушных сил Вооруженных сил Украины, с целью чествования памяти погибших постановляю: объявить в Украине 26 сентября 2020 года днем ​​траура", – говорится в документе.

В день траура на всей территории страны должен быть приспущен государственный флаг на домах и зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, госпредприятий, учреждений и организаций.

Все развлекательно-концертные мероприятия должны быть отменены, а в программы теле- и радиопередач – внесены соответствующие изменения.

"Вчера мы потеряли молодых ребят-курсантов и опытных военных, у которых впереди была вся жизнь и, уверен, не одна боевая победа. Трудно подобрать слова, чтобы выразить боль от этой потери….Вся страна сегодня будет в скорби вместе с их семьями", – отметил президент, подчеркнув необходимость оперативного выяснения причин авиакатастрофы и проведения объективного и беспристрастного расследования.

- 25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку на военный аэродром под Чугуевом разбился самолет Ан-26 Воздушных Сил ВСУ.

- По последним данным, на борту находились 28 человек, большинство из которых – курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил.

26 сентября сообщалось, что погибли 26 человек, поиски двух продолжаются, один выживший курсант утром в субботу умер в реанимации.

- 26 сентября министр обороны Андрей Таран заявил, что АН-26 скорее всего зацепился крылом за землю, ГБР рассматривает четыре версии причин трагедии.

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