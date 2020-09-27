Названы 4 версии авиакатастрофы в Чугуеве

В Государственном бюро расследований сообщили, что рассматривают четыре версии крушения военного самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ в Харьковской области.
Среди них - техническая неисправность агрегатов летательного аппарата, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей экипажем, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами, и ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.
В ГБР начали досудебное расследование по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины). Как известно, 25 сентября 2020 года около 20:50 во время проведения плановых учебных полетов упал и загорелся военный самолет марки АН-26, который совершал посадку на аэродром военной части в г. Чугуеве Харьковской области. В результате авиакатастрофы 26 человек погибли, выжил один курсант Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба.
Проверяются такие версии следствия:
В ГБР продолжают работать над установлением всех обстоятельств катастрофы.
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