Украина Семьям погибших в катастрофе Ан-26 выплатят по полтора миллиона гривен

2020-09-27 11:30 450

 

Семьям всех погибших в катастрофе самолета Ан-26 возле Чугуева будет выплачено по 1 млн 576 тыс. грн. Это будет одноразовая денежная помощь, заявил заместитель министра обороны Украины Игорь Старобинский на внеочередном заседании Кабмина.

По его словам, выплаты предусмотрены по закону Украины о социальной защите военнослужащих и членов их семей. "Принято решение о выплате единовременного пособия членам семей погибших военнослужащих ВСУ. Размер выплат составляет 1 миллион 576 тысяч гривен на каждого. Размер выплат будет за счет фондов Министерства обороны", - сказал он.

В свою очередь, премьер Денис Шмыгаль приказал выяснить, был ли застрахован экипаж самолета, а также предусмотрены ли выплаты из Фонда соцстрахования на случай несчастных случаев для военнослужащих.

Вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. Очевидцы сообщали, что упал самолет. В сети было обнародовано видео. Катастрофа произошла около 20:45, вблизи города Чугуев. На борту находились 28 человек, из них 22 человека погибли, четверых объявили пропавшими без вести, и только двое курсантов спаслись. Однако уже сегодня, 26 сентября, один из выживших курсантов скончался в реанимации.

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