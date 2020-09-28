Сутки на Донбассе: за сутки перемирие было нарушено четыре раза

За прошедшие сутки на Донбассе сепаратисты четыре раза обстреляли позиции ВСУ.
Как сообщает пресс-центр штаба ООС, сепаратисты обстреляли украинские позиции вблизи Опытного. Обстрелы были совершены из станкового автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и подствольного гранатомета.
Кроме того, вражеский огонь был зафиксирован на участках линии соприкосновения неподалеку Орехово и Шумов.
Погибших и раненых среди украинских военных нет.
С начала текущих суток на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, нарушений не зафиксировано.
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