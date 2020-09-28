Украина Сутки на Донбассе: за сутки перемирие было нарушено четыре раза

2020-09-28 12:41 189

За прошедшие сутки на Донбассе сепаратисты четыре раза обстреляли позиции ВСУ.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, сепаратисты обстреляли украинские позиции вблизи Опытного. Обстрелы были совершены из станкового автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и подствольного гранатомета.

Кроме того, вражеский огонь был зафиксирован на участках линии соприкосновения неподалеку Орехово и Шумов.

Погибших и раненых среди украинских военных нет.

С начала текущих суток на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, нарушений не зафиксировано.

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Что вспомнил на допросе единственный выживший при крушении АН-26 под Харьковом 2020-09-28 08:11 516
Названы 4 версии авиакатастрофы в Чугуеве 2020-09-27 15:00 1578
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