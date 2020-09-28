Украина Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды: какие области зальют дожди

2020-09-28 17:30 870

Во вторник, 29 сентября, в некоторых областях Украины пройдут дожди.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Telegram-канале.

О непогоде предупреждают жителей Хмельницкой, Винницкой, Одесской и Николаевской областей. Там пройдут проливные дожди.

В то же время в южных, восточных и центральных регионах ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Синоптик Наталья Диденко на своей Facebook-странице пишет, что 29-30 будут магнитные бури.

Погода 29 сентября ожидается теплой. Температура воздуха в течение дня составит +18...+23 градуса, на юге +24...+28 градусов.

В Киеве во вторник без существенных осадков. Днем температура +20 градусов.

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