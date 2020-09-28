Украина Были поражены все органы: врач рассказал, почему не удалось спасти одного из выживших курсантов

2020-09-28 18:00 468

 

В ожоговом отделении харьковской больницы неотложной помощи рассказали, в каком состоянии привезли курсанта Виталия Вильхового, который пострадал во время крушения самолета Ан-26 под Чугуевом.

В комментарии "Комсомольской правде" подробности сообщил врач больницы Юрий Колесник.

По его словам, у Виталия было 90% ожогов тела. Такая травма поражает работу всех органов.

"Нет ни единого органа или системы, которая не была бы поражена. Диагноз звучит так: декомпенсированный ожоговый шок. Это была действительно запредельная ситуация", - объяснил ситуацию врач.

Виталия Вильхового сразу положили в реанимацию. Всю ночь за его жизнь боролись врачи. Смерть зафиксировали в 10:30.

"С ним была мама, сейчас мы оказываем ей помощь, как можем, это нелегко пережить", - заметил Юрий Колесник.

Стоит отметить, что курсант Вячеслав Золочевский стал единственным выжившим в катастрофе военного самолета Ан-26 под Харьковом. Его от огня прикрыли обломки фюзеляжа, и он оказался в своеобразной капсуле.

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