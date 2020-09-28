Украина Переговоры пилотов рухнувшего Ан-26 нужно обнародовать - Геращенко

2020-09-28 18:30 558

 

В понедельник, 28 сентября, заместитель главы министра внутренних дел Антон Геращенко выступил с заявлением о том, что записи переговоров пилотов рухнувшего под Харьковом Ан-26 необходимо обнародовать.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Я также считаю, что переговоры пилота с диспетчером, переговоры в кабине пилотов необходимо публиковать, чтобы родные и близкие погибших знали, что произошло и чтобы вся страна также знала", - сказал он.

Также Геращенко рассказал, что в настоящее время записи этих переговоров, а также данные с бортового самописца изучают специалисты.

"В черных ящиках есть записи переговоров пилотов с диспетчерами, есть запись того, что говорили диспетчеры, что говорили пилоты в кабине в последние секунды перед трагедией и также запись технических параметров работы двигателей планера самолета", - рассказал он.

Напомним, 25 сентября при заходе на посадку около 20:50 возле военного аэропорта Чугуева Харьковской области, упал и загорелся военный самолет Ан-26.

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