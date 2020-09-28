Украина Коммуналка с 1 октября станет дороже: сколько придется платить

2020-09-28 20:30 342

 

В Украине с 1 октября 2020 года взлетит стоимость коммунальных услуг. Это связано с тем, что согласно Меморандуму Украины и МВФ, с 1 октября в нашей стране должны вырасти тарифы на коммунальные услуги.

Так, электроэнергия для населения подорожает почти в два раза, а холодная вода на 22%.

"Уже с первого октября должна подняться и цена на первые 100 кВт/ч электроэнергии для населения. Она была неизменной с 2017 года. Практически в два раза – с 0,9 грн до 1,68 грн. Такие планы были обнародованы еще в презентации Меморандума о сокращении "зеленого" тарифа", – сказано в сообщении.

Цена на первые 100 кВт/ч электроэнергии поднимется почти в 2 раза - с 0,9 грн до 1,68 грн. Также следует ожидать и повышения стоимости услуг на холодную воду, она поднимется на 22%.

Причиной подорожания тарифов называют рост зарплаты сотрудников и повышения стоимость расходников. До 1 октября тарифы должны быть согласованы с местными властями.

Ранее жителям Киева ответили, подорожает ли проезд в столичном метрополитене.

Также мы писали, что жители Киева будут по-новому платить за свет, появилось фото квитанции.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

В Украине авто среднего класса станут "роскошью": сколько придется платить водителям

2020-09-26 15:00 4572

С 2021 года пенсионерам от 75 и 80 лет начнут платить надбавку в 400 и 500 гривен

2020-09-16 18:30 1140

В Украине за сутки выявлено 2 462 новых случаев заражения - ситуация по областям

2020-09-14 11:40 1017

Переход на электронные трудовые книжки: кому придется побегать за справками

2020-09-10 20:30 1422

Еще новости в разделе "Украина"

Украинцев ждут тотальные проверки соцвыплат: кому могут отказать в помощи

2020-09-28 21:00 294

Коммуналка с 1 октября станет дороже: сколько придется платить

2020-09-28 20:30 342

Переговоры пилотов рухнувшего Ан-26 нужно обнародовать - Геращенко

2020-09-28 18:30 558

Были поражены все органы: врач рассказал, почему не удалось спасти одного из выживших курсантов

2020-09-28 18:00 468
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Украинцев ждут тотальные проверки соцвыплат: кому могут отказать в помощи 2020-09-28 21:00 294
Коммуналка с 1 октября станет дороже: сколько придется платить 2020-09-28 20:30 342
Переговоры пилотов рухнувшего Ан-26 нужно обнародовать - Геращенко 2020-09-28 18:30 558
Были поражены все органы: врач рассказал, почему не удалось спасти одного из выживших курсантов 2020-09-28 18:00 468

Лента

22:00 К ослаблению карантина в Украине готова только одна область - Минздрав
21:30 Коронавирус может вызвать развитие опухоли мозга – ученые
21:00 Украинцев ждут тотальные проверки соцвыплат: кому могут отказать в помощи
20:30 Коммуналка с 1 октября станет дороже: сколько придется платить
20:00 В ЕС одобрили индивидуальные санкции против России за Крымский мост
19:30 Коронавирус опять мутировал? Врач рассказала о новых симптомах COVID-19
19:00 В Германии подтвердили визит Меркель к Навальному в клинку "Шарите"
18:30 Переговоры пилотов рухнувшего Ан-26 нужно обнародовать - Геращенко
18:00 Были поражены все органы: врач рассказал, почему не удалось спасти одного из выживших курсантов
17:30 Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды: какие области зальют дожди