Спорт Букмекеры дали неожиданный прогноз на матч Динамо - Гент в Лиге чемпионов

2020-09-29 17:00 534

 

Во вторник, 29 сентября, киевское "Динамо" сыграет ответный матч плей-офф раунда Лиги чемпионов против "Гента". Встреча пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский".

По мнению букмекеров, у "Динамо" есть все шансы на выход в групповой этап турнира. На проход киевлян дают символический коэффициент 1,11. Напомним, что в первой игре украинцы выиграли 2:1.

На победу "Динамо" в киевском матче можно поставить с коэффициентом 1.87, на ничью - 3.75, поражение оценено в 4.0.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Под угрозой - дети: ученые дали тревожный прогноз по эпидемии коронавируса в Украине

2020-09-22 20:00 1812

Минфин озвучил прогноз по курсу доллара в Украине на 2021 год

2020-09-21 18:30 2136

Почему доллар начал быстро дорожать - эксперт озвучил суровую правду о валюте

2020-09-21 09:11 1839

Грипп может вытеснить COVID-19: врач дала прогноз

2020-09-13 13:30 1215

Еще новости в разделе "Спорт"

Букмекеры дали неожиданный прогноз на матч Динамо - Гент в Лиге чемпионов

2020-09-29 17:00 534

Элина Свитолина обыграла россиянку и вышла во второй круг Ролан Гаррос

2020-09-29 09:37 525

Ролан Гаррос: стали известны соперницы украинских теннисисток в парном разряде

2020-09-28 15:14 933

Чудеса бывают! Хоффенхайм беспощадно разгромил мюнхенскую Баварию

2020-09-28 09:12 1056
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Букмекеры дали неожиданный прогноз на матч Динамо - Гент в Лиге чемпионов 2020-09-29 17:00 534
Элина Свитолина обыграла россиянку и вышла во второй круг Ролан Гаррос 2020-09-29 09:37 525
Ролан Гаррос: стали известны соперницы украинских теннисисток в парном разряде 2020-09-28 15:14 933
Чудеса бывают! Хоффенхайм беспощадно разгромил мюнхенскую Баварию 2020-09-28 09:12 1056

Лента

21:00 Украинцев предупредили о росте цен на услуги ЖКХ
20:30 Армения обвинила Турцию в прямой агрессии: сбит истребитель, пилот погиб
20:00 В Украине ужесточили наказание за продажу электронных сигарет детям
19:30 В Нацбанке рассказали, какой будет средняя зарплата в 2021 году
19:00 Закроют в ноябре: инфекционист спрогнозировала карантин во всех школах Украины
18:30 В Украине ни один регион не может ослабить карантин
18:00 Украинцев в октябре ждут дополнительные выходные
17:30 30 сентября Украину ждет "апокалипсис". Прогноз погоды на завтра
17:00 Букмекеры дали неожиданный прогноз на матч Динамо - Гент в Лиге чемпионов
16:30 Армения готова просить военную помощь у России