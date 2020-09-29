Спорт Букмекеры дали неожиданный прогноз на матч Динамо - Гент в Лиге чемпионов

2020-09-29 17:00 534

Во вторник, 29 сентября, киевское "Динамо" сыграет ответный матч плей-офф раунда Лиги чемпионов против "Гента". Встреча пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский".

По мнению букмекеров, у "Динамо" есть все шансы на выход в групповой этап турнира. На проход киевлян дают символический коэффициент 1,11. Напомним, что в первой игре украинцы выиграли 2:1.

На победу "Динамо" в киевском матче можно поставить с коэффициентом 1.87, на ничью - 3.75, поражение оценено в 4.0.

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