Украина 30 сентября Украину ждет "апокалипсис". Прогноз погоды на завтра

2020-09-29 17:30 495

 

В Украине 30 сентября и в первый день октября ожидается существенное ухудшение погодных условий. В большинстве территорий пройдут сильные дожди и грозы. Из-за этого спасатели объявили I и II уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook.

"30 сентября и 1 октября в Карпатах и ​​Прикарпатье сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый). В западных, центральных, Херсонской, Запорожской, областях значительные дожди, в южной части местами грозы ", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, дожди с грозами пройдут 30 сентября в Украине, кроме западных областей. В первые два дня октября в восточных и северо-восточных областях порывы ветра ожидаются 15-20 м /с. В этих регионах объявлен I уровень опасности.

Кроме того, в Киеве и Киевской области 30 сентября порывы ветра 15-20 м /с из-за чего ГСЧС также объявили I уровень опасности.

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