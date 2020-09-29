Украина В Украине ужесточили наказание за продажу электронных сигарет детям

2020-09-29 20:00 165

 

В Украине приняли за основу законопроект об усилении ответственности за продажу электронных сигарет и жидкости к ним детям.

Об этом сообщают на сайте Верховной Рады Украины.

Законопроектом №3628 предлагается с 1 января 2021 года ввести административную ответственность за нарушение правил торговли товаром. Штрафы увеличат от 400 до 1400 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас они составляют от 100 до 1000).

Принятие закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах" поддержали 272 народных депутата. Никто не был против. Но не голосовали 55 депутатов.

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