Украина В Минфине поясняли, куда уходят десятки миллиардов из коронавирусного фонда

2020-09-30 15:46 276

Глава Минфина Сергей Марченко прогнозирует, что дефицит в государственном бюджете Украины на 2020 год за сентябрь сократится на 5 млрд грн – приблизительно до 13 млрд грн.

"До конца года мы закроем дыру в доходной части бюджета полностью", – сказал чиновник в интервью изданию Страна.

По его словам, по состоянию на начало мая этого года "дыра" в бюджете составляла 44 млрд грн.

Говоря о расходовании 66 млрд грн коронавирусного фонда, Марченко сообщил, что 3,1 млрд грн было направлено на средства защиты, аппараты ИВЛ и оснащение лабораторных центров МОЗ.

"На дороги мы направили 35 млрд, но на сегодня потратили только 10,9 млрд из них", – уточнил министр.

По его словам, сейчас в фонде осталось еще около 41 млрд грн.

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