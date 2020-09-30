Украина В Украине изменили стандарт среднего образования: что важно знать

2020-09-30 21:00 288

 

Кабинет министров утвердил стандарт среднего образования. Этот стандарт начнет действовать среднего образования Украины с 2022 года.

Соответствующее решение было принято во время заседания правительства 30 сентября.

Государственный стандарт будет применяться с 1 сентября 2022 года к учащимся по двенадцатилетней программе обучения.

Документ определяет 11 ключевых компетентностей, которые должны получить школьники. Среди них:

свободное владение государственным языком;

способность общаться на иностранных языках;

математическая и технологическая компетентность;

инновационность и открытость к новым идеям;

предприимчивость и финансовая грамотность;

способность учиться на протяжении жизни.

"Обучение в базовой школе должно формировать личностный потенциал для дальнейшей самореализации ученика. Ключевые компетентности и сквозные умения, заложенные в этом документе, основаны на лучших практиках Европейского союза", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

При этом Минобразования должно до конца года разработать и утвердить образовательные программы для учащихся согласно новым стандартам.

Напомним, сегодня также Минобразования представил график проведения внешнего независимого оценивания в 2021 году.

Также писалось, что вопрос реформы образования вынесен на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.

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