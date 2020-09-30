В Украине изменили стандарт среднего образования: что важно знать

Кабинет министров утвердил стандарт среднего образования. Этот стандарт начнет действовать среднего образования Украины с 2022 года.
Соответствующее решение было принято во время заседания правительства 30 сентября.
Государственный стандарт будет применяться с 1 сентября 2022 года к учащимся по двенадцатилетней программе обучения.
Документ определяет 11 ключевых компетентностей, которые должны получить школьники. Среди них:
свободное владение государственным языком;
способность общаться на иностранных языках;
математическая и технологическая компетентность;
инновационность и открытость к новым идеям;
предприимчивость и финансовая грамотность;
способность учиться на протяжении жизни.
"Обучение в базовой школе должно формировать личностный потенциал для дальнейшей самореализации ученика. Ключевые компетентности и сквозные умения, заложенные в этом документе, основаны на лучших практиках Европейского союза", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
При этом Минобразования должно до конца года разработать и утвердить образовательные программы для учащихся согласно новым стандартам.
Напомним, сегодня также Минобразования представил график проведения внешнего независимого оценивания в 2021 году.
Также писалось, что вопрос реформы образования вынесен на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.
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