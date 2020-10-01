Украина В этом году украинцы потратили в четыре раза меньше на путешествия и отдых

2020-10-01 10:11 264

По данным НБУ, импорт услуг по статье "Путешествия" за минувший сезон у граждан страны снизился в 4,1 раза по сравнению с тем же периодом 2019 года, до $544 млн.

При этом количество зарубежных поездок граждан за отчетный период упало до 670 тыс. по сравнению с 7 582 тыс. в апреле-июне 2019 года

Во II квартале текущего года число поездок иностранцев в Украину упало до 183 тыс. по сравнению с 3 538 тыс. за тот же период 2019 года. Расходы иностранных туристов сократились с $419 млн до $16 млн.

Напомним, потребительские расходы украинских домохозяйств во II квартале 2020 года составили 649,3 млрд грн - на 10,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

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