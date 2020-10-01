Украина Сегодня в Украине выводят из оборота монету 25 копеек и старые купюры

2020-10-01 11:40 237

С 1 октября в Украине официально выводится из обращения четвертак (монета номиналом 25 копеек) и банкноты образца выпуска до 2003 года.

"Монеты номиналом 25 копеек и все банкноты гривны старых образцов, введенные в обращение до 2003 года, перестают быть средством платежа при осуществлении расчетов наличными деньгами и будут изъяты из обращения с 1 октября 2020 года", - сообщает в пресс-служба Нацбанка.

Это значит, что с сегодняшнего дня все магазины, рестораны, сфера быта должны прекратить принимать эти монеты и купюры, а остатки таких монет и банкнот - до 16 октября сдать в кассы банков Украины для зачисления на счета.

В то же время граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять монеты номиналом 25 копеек и старые банкноты, введенные в обращение до 2003 года, на монеты и банкноты других номиналов и образцов в течение следующих трех лет:

во всех украинских банках - в течение одного года с даты изъятия их из обращения - до 30 сентября 2021 включительно;

в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) - в течение трех лет с даты изъятия их из обращения - до 30 сентября 2023 включительно.

Напомним, с 3 июня в Украине вошла в оборот монета номиналом 10 гривен. Диаметр монеты составляет 23,5 мм, вес – 6,4 г, на реверсе изображен портрет гетмана Ивана Мазепы, на аверсе размещен номинал монеты в обрамлении орнамента.

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