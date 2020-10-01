Коронавирус "Ни одного аппарата ИВЛ": на что растрачивают деньги из спецфонда по борьбе с вирусом

2020-10-01 18:30 324

 

Потрачено чуть меньше половины средств

Украина до сих пор не смогла закупить аппараты искусственной вентиляции легких, хоть на них и были выделены деньги

Из спецфонда по борьбе с пандемией в размере 65 миллиардов гривен не было выделено ни одной гривны на аппараты ИВЛ. Об этом в эфире "Украинского радио" рассказал глава Счетной палаты Валерий Пацкан, пишет «Сегодня». По его словам, с закупкой такого оборудования существуют определенные проблемы.

Отмечается, что государство не смогло приобрести ни одного аппарата ИВЛ, хотя за деньги меценатов такие аппараты куплены были. Пацкан объяснил, что тендер на закупку аппаратов был объявлен еще в июле, однако участники тендера предложили купить товары, которые не соответствуют требованиям. Сейчас объявлен новый тендер.

Вместо закупки аппаратов деньги были потрачены на строительство дорог и амбулаторий, соцвыплаты и доплаты медикам.

Отмечается, что уже успели потратить 25 млрд гривен, из которых больше 12 млрд гривен ушло на строительство, больше 9 млрд гривен потратили на выплаты по безработице и помощь медикам. Еще почти 3 млрд гривен ушло на доплаты сотрудникам МВД, Минздрава и исполнительной службы. Также на 289 млн гривен было закуплено оборудование и средства индивидуальной защиты.

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