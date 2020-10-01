Украина ПриватБанк принял решение по тарифам, что изменилось с 1 октября: "За снятие наличных..."

2020-10-01 19:00 597

 

Украинцам следует ознакомиться с новыми правилами


В ПриватБанке заявили о своем решении пойти навстречу клиентам в "посткарантинной реальности"

Так, с 1 октября изменились ключевые тарифы для предпринимателей и юридических лиц, пишет "Лига. Финансы".

В частности, за внесение выручки на счет через терминалы самообслуживания тарифы снижаются с 7 до 5 гривень, вне зависимости от суммы зачисления.

Кроме того, отменяются тарифы за послеоперационное обслуживание, то есть, проведение операций после окончания банковского дня. Тариф за проведение платежей корпоративных клиентов на счета в других банках составит 3 грн за платеж, а тариф на внутрибанковские платежи - остается бесплатным.

Тариф за внесение выручки через кассу банка установлен на уровне 20 грн независимо от суммы зачисления. Как сообщается на сайте банка, эта операция пока остается бесплатной.

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2020-10-01 13:12 477
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ПриватБанк принял решение по тарифам, что изменилось с 1 октября: "За снятие наличных..." 2020-10-01 19:00 597
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