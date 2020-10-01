Украина Льготные студенты обошлись Укрзализныце в 500 млн грн. Перевозчик требует компенсации

2020-10-01 19:30 225

 

Укрзализныця требует 332 млн грн из госбюджета-2021 на компенсацию льготного проезда студентов

Укрзализныця обратилась к Верховной Раде, премьер-министру, министерству образования и Минфину с требованием выделить из госбюджета-2021 332 млн грн на компенсацию льготного проезда студентов. Об этом сообщает пресс-служба ж/д перевозчика.

Руководство компании настаивает, чтобы в бюджете на следующий год были предусмотрены также средства на погашение задолженности министерства образования перед Укрзализныцей за предыдущие годы. Задолженность по подсчетам компании составляет 1 млрд грн.

"Укрзализныця и Минобразования ежегодно заключают договора о компенсации льготной перевозки студентов ВУЗов и профтехучилищ. Но сумма компенсаций значительно меньше необходимой. Так, в 2018-2019 годах Минобразованием предусматривалось только 36 млн грн компенсации, а услуг льготной перевозки компанией было оказано на почти 500 млн грн", – говорится в сообщении.

Укрзализныця также сообщает, что за январь-август текущего года компания получили только 21% от требуемой суммы компенсации за перевозку льготных категорий пассажиров пригородным ж/д транспортом.

"За восемь месяцев мы перевезли 11 млн таких пассажиров за которые недополучено компенсации 150 млн грн", – указывает госкомпания.

Непогашение задолженности по компенсациям может привести к ухудшению качества работы компании, предупреждает Укрзализныця.

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