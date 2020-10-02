Мир Зараженный коронавирусом Трамп не станет передавать полномочия президента

2020-10-02 17:29 219

Президент США Дональд Трамп продолжит руководить страной, несмотря на заболевание коронавирусом.

Как сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир, президент не передает временно никакие свои полномочия вице-президенту Майклу Пенсу.

Сам Пенс в Twitter пожелал Трампу и его супруге скорейшего выздоровления. "Мы присоединяемся к миллионам людей по всей Америке, которые молятся за их полное и быстрое выздоровление. Храни вас Господь, президент Трамп и наша замечательная первая леди Меланья", - написал он.

Врач Трампа Шон Конли сообщил, что Дональд и Мелания чувствуют себя хорошо. Они планируют оставаться дома в Белом доме.

"Надеюсь, что президент и в дальнейшем будет выполнять свои обязанности без срывов, пока будет восстанавливаться", - отметил он.

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