Спорт Лига Европы-2020/21: определены составы всех групп и даты каждого из шести туров

2020-10-02 22:12 240

Сегодня в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2020/21.

Матчи пройдут в шесть туров:

Тур 1: 22 октября

Тур 2: 29 октября

Тур 3: 5 ноября

Тур 4: 26 ноября

Тур 5: 3 декабря

Тур 6: 10 декабря

Составы всех групп:

Группа A:

Рома (Италия)

Янг Бойз (Швейцария)

ЧФР Клуж (Румыния)

ЦСКА София (Болгария)

Группа B:

Арсенал (Англия)

Рапид (Австрия)

Мольде (Норвегия)

Дандолк (Ирландия)

Группа C:

Байер (Германия)

Славия Прага (Чехия)

Хапоэль Беэр-Шева (Израиль)

Ницца (Франция)

Группа D:

Бенфика (Португалия)

Стандард (Бельгия)

Рейнджерс (Шотландия)

Лех Познань (Польша)

Группа E:

ПСВ (Нидерланды)

ПАОК (Греция)

Гранада (Испания)

Омония (Кипр)

Группа F:

Наполи (Италия)

Реал Сосьедад (Испания)

АЗ Алкмар (Нидерланды)

Риека (Хорватия)

Группа G:

Брага (Португалия)

Лестер (Англия)

АЕК (Греция)

Заря Луганск (Украина)

Группа H:

Селтик (Шотландия)

Спарта Прага (Чехия)

Милан (Италия)

Лилль (Франция)

Группа I:

Вильярреал (Испания)

Карабах (Азербайджан)

Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Сивасспор (Турция)

Группа J:

Тоттенхэм (Англия)

Лудогорец (Болгария)

ЛАСК (Австрия)

Антверпен (Бельгия)

Группа K:

ЦСКА (Москва)

Динамо Загреб (Хорватия)

Фейеноорд (Нидерланды)

Вольфсберг (Австрия)

Группа L:

Гент (Бельгия)

Црвена Звезда (Сербия)

Хоффенхайм (Германия)

Слован Либерец (Чехия)

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