Спорт Лига Европы-2020/21: определены составы всех групп и даты каждого из шести туров

2020-10-02 22:12 240

Сегодня в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2020/21.

Матчи пройдут в шесть туров:

  • Тур 1: 22 октября
  • Тур 2: 29 октября
  • Тур 3: 5 ноября
  • Тур 4: 26 ноября
  • Тур 5: 3 декабря
  • Тур 6: 10 декабря

Составы всех групп:

Группа A:

  • Рома (Италия)
  • Янг Бойз (Швейцария)
  • ЧФР Клуж (Румыния)
  • ЦСКА София (Болгария)

Группа B:

  • Арсенал (Англия)
  • Рапид (Австрия)
  • Мольде (Норвегия)
  • Дандолк (Ирландия)

Группа C:

  • Байер (Германия)
  • Славия Прага (Чехия)
  • Хапоэль Беэр-Шева (Израиль)
  • Ницца (Франция)

Группа D:

  • Бенфика (Португалия)
  • Стандард (Бельгия)
  • Рейнджерс (Шотландия)
  • Лех Познань (Польша)

Группа E:

  • ПСВ (Нидерланды)
  • ПАОК (Греция)
  • Гранада (Испания)
  • Омония (Кипр)

Группа F:

  • Наполи (Италия)
  • Реал Сосьедад (Испания)
  • АЗ Алкмар (Нидерланды)
  • Риека (Хорватия)

Группа G:

  • Брага (Португалия)
  • Лестер (Англия)
  • АЕК (Греция)
  • Заря Луганск (Украина)

Группа H:

  • Селтик (Шотландия)
  • Спарта Прага (Чехия)
  • Милан (Италия)
  • Лилль (Франция)

Группа I:

  • Вильярреал (Испания)
  • Карабах (Азербайджан)
  • Маккаби Тель-Авив (Израиль)
  • Сивасспор (Турция)

Группа J:

  • Тоттенхэм (Англия)
  • Лудогорец (Болгария)
  • ЛАСК (Австрия)
  • Антверпен (Бельгия)

Группа K:

  • ЦСКА (Москва)
  • Динамо Загреб (Хорватия)
  • Фейеноорд (Нидерланды)
  • Вольфсберг (Австрия)

Группа L:

  • Гент (Бельгия)
  • Црвена Звезда (Сербия)
  • Хоффенхайм (Германия)
  • Слован Либерец (Чехия)

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