Лига Европы-2020/21: определены составы всех групп и даты каждого из шести туров
2020-10-02 22:12 240
Сегодня в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2020/21.
Матчи пройдут в шесть туров:
- Тур 1: 22 октября
- Тур 2: 29 октября
- Тур 3: 5 ноября
- Тур 4: 26 ноября
- Тур 5: 3 декабря
- Тур 6: 10 декабря
Составы всех групп:
Группа A:
- Рома (Италия)
- Янг Бойз (Швейцария)
- ЧФР Клуж (Румыния)
- ЦСКА София (Болгария)
Группа B:
- Арсенал (Англия)
- Рапид (Австрия)
- Мольде (Норвегия)
- Дандолк (Ирландия)
Группа C:
- Байер (Германия)
- Славия Прага (Чехия)
- Хапоэль Беэр-Шева (Израиль)
- Ницца (Франция)
Группа D:
- Бенфика (Португалия)
- Стандард (Бельгия)
- Рейнджерс (Шотландия)
- Лех Познань (Польша)
Группа E:
- ПСВ (Нидерланды)
- ПАОК (Греция)
- Гранада (Испания)
- Омония (Кипр)
Группа F:
- Наполи (Италия)
- Реал Сосьедад (Испания)
- АЗ Алкмар (Нидерланды)
- Риека (Хорватия)
Группа G:
- Брага (Португалия)
- Лестер (Англия)
- АЕК (Греция)
- Заря Луганск (Украина)
Группа H:
- Селтик (Шотландия)
- Спарта Прага (Чехия)
- Милан (Италия)
- Лилль (Франция)
Группа I:
- Вильярреал (Испания)
- Карабах (Азербайджан)
- Маккаби Тель-Авив (Израиль)
- Сивасспор (Турция)
Группа J:
- Тоттенхэм (Англия)
- Лудогорец (Болгария)
- ЛАСК (Австрия)
- Антверпен (Бельгия)
Группа K:
- ЦСКА (Москва)
- Динамо Загреб (Хорватия)
- Фейеноорд (Нидерланды)
- Вольфсберг (Австрия)
Группа L:
- Гент (Бельгия)
- Црвена Звезда (Сербия)
- Хоффенхайм (Германия)
- Слован Либерец (Чехия)
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